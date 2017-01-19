Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Iraklı Korgeneral Talib Saghati, Dicle Nehri’nin doğusundaki bölümün terörle mücadele birlikleri tarafından kontrol edildiğini söyledi. Irak Başbakanı Haydar İbadi, önceki gün ordu birliklerinin batı cephesinden de harekete geçtiğini ilan etmişti. 17 Ekim’de başlatılan büyük Musul Operasyonu’na, 100 binden fazla silahlı unsur katılıyor. Cephede savaşanlar arasında ordu birliklerinin yanı sıra Peşmergeler, Şii terör örgütü Haşdi Şabi ve Sünni aşiret güçleri yer alıyor. Yaklaşık 6 bin militanıyla kent merkezinde direnen terör örgütü, sokak savaşlarında özellikle bomba yüklü araçlar ve keskin nişancıları kullanıyor. Operasyonda kısa sürede kentin doğusundaki mahallelere ulaşıldı ancak sokak çatışmaları çok yavaş ilerliyor. Haşdi Şabi güçlerinin batıdan ilerleyip kuzeydeki Peşmerge ile birleşmesiyle Musul tamamen kuşatılmış oldu.