Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jasper Avenü bölgesinde pizza ve döner salonu işleten Rıza Kaşıkçıoğlu, iş yerinin karşısında bulunan çok katlı apartmanda mahsur kalanları kurtarmayı başardı.

Binanın 12'nci katına kadar defalarca çıkıp inerek insanları kurtaran Kaşıkçıoğlu, Edmonton'da "kahraman" ilan edildi.



- "Dairelerin zillerini çalıp yangın alarmlarını çalıştırdım"

Kaşıkçıoğlu, yangından iş yerinde eşiyle çalıştığı sırada haberdar olduğunu söyledi.

Binadan yükselen alev ve dumanları gören eşinden acil yardım hattı 911'i aramasını istedikten sonra "Yangın var." diye bağırarak çevredekileri uyarıp söz konusu apartmana girdiğini belirten Kaşıkçıoğlu, şöyle konuştu:



"Rastladığım tüm dairelerin zillerini çalıp yangın alarmlarını çalıştırdım. Bunun üzerine insanlar hemen sokağa çıkmaya başladı. 7'nci katta bir dairede dumanlar içinde kalmış, tekerlekli sandalyede yaşlı bir kadın gördüm. Onu da tekerlekli sandalyesiyle sırtıma alıp dışarı çıkardım Yangında bir kişinin öldüğünü, bir kişinin de yaralandığını öğrendim. Biz Türküz. Bu insanlık vazifesidir. O ölen ve yaralanan kişilerin bulunduğu yeri bilsem oraya da hiç düşünmeden girerdim."



- Dükkanı müşterilerle dolup taşıyor

Rıza Kaşıkçıoğlu, Türkiye'de askerliğini yaparken aldığı eğitim ve gemilerde çalışırken katıldığı ilk yardım kurslarının yararını bu yangın sırasında gördüğünü vurguladı.



Olaydan sonra dükkanına daha fazla müşteri gelmeye başladığını aktaran Kaşıkçıoğlu, "Normalden çok ama çok fazla müşteri trafiği başladı. Gelen herkes tebrik ediyor. Telefonlar susmuyor. Türkler, Kanadalılar herkes tebrik ediyor." dedi.



- Büyükelçi Ünal da tebrik etti

Türkiye'nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal da Kaşıkçıoğlu'nu telefonla arayarak kutladı.

Büyükelçi Ünal, konuya ilişkin açıklamasında, "Göstermiş olduğu insani hareket tarzı, cesaret ve fedakarlıktan dolayı Tokatlı vatandaşımızı ve kıymetli eşini tebrik ediyoruz. Kendisi de olayı hafif atlattığı için 'geçmiş olsun' dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerini kullandı.