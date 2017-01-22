Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada’nın Alberta eyaleti Edmonton kentinde bir apartmanda yangın çıktı. Apartmanda oturan birçok kişi alevlerin arasında mahsur kaldı. Apartmanın karşısında pizza ve döner salonu işleten Rıza Kaşıkçıoğlu, canını hiçe sayarak alevlerin içine daldı. Kaçıkçıoğlu, yangında mahsur kalan birçok kişiyi kurtarmayı başardı. Binanın 12’nci katına kadar defalarca çıkıp inerek insanlar kurtaran Türk, Edmonton’da “kahraman” ilan edildi. Bu cesurca davranışıyla büyük bir takdir toplayan Kaşıkçıoğlu, “Rastladığım tüm dairelerin zillerini çalıp yangın alarmlarını çalıştırdım. Bunun üzerine insanlar hemen sokağa çıkmaya başladı. 7’nci katta bir dairede dumanlar içinde kalmış, tekerlekli sandalyede yaşlı bir kadın gördüm. Onu da tekerlekli sandalyesiyle sırtıma alıp dışarı çıkardım Yangında bir kişinin öldüğünü, bir kişinin de yaralandığını öğrendim. Biz Türk’üz. Bu insanlık vazifesidir. Türkiye’de askerlik yaparken ki aldığım eğitimlerin yararını yangın sırasında gördüm. O ölen ve yaralanan kişilerin bulunduğu yeri bilsem oraya da hiç düşünmeden girerdim” diye konuştu. Olayın ardından Kaşıkçıoğlu’nun dükkânı dolup taşmaya başladı. Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal da Kaşıkçıoğlu’nu telefonla arayarak kutladı.