ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu telefonda görüştü. Beyaz Saray, iki liderin bölgede İran'ın oluşturduğu tehditleri ele aldığını açıkladı.
Yeni başkan Trump ilk görüşmesini Netanyahu ile yaptı
23.01.2017 - 01:36 | Son Güncelleme: 23.01.2017 - 01:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump ilk görüşmesini İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüşerek gerçekleştirdi.
Etiketler : donald trump,netanyahu,israil,abd,
440351 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/440351.aspx
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