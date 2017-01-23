Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'nin yeni Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahnu telefonda görüştü. Beyaz Saray, iki liderin bölgede İran'ın oluşturduğu tehditleri ele aldığını açıkladı.

Netanyahu'nun sekreterliğinden yapılan açıklamada da "Netanyahu, bölgede barışın ve güvenliğin temin edilebilmesi için Trump ile yakın çalışmak istediğini iletti. İki lider, Filistin barış süreci ve İran ile olan nükleer anlaşmayı da ele aldı" ifadeleri kullanıldı.

Beyaz Saray kaynakları da, iki liderin görüşmesinin oldukça olumlu geçtiğine dair bilgi paylaştı.