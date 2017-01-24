Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyaset, Ekonomi ve Toplumsal Araştırmalar Vakfı (SETA) ile Adalet, Eşitlik ve Barış Konseyi (COJEP) tarafından Avrupa Konseyinde düzenlenen, “Avrupa’da PKK ve güvenlik sorunları” konulu panelin moderatörlüğünü Şakir Çolak yaptı.

Panele SETA araştırmacısı Enes Bayraklı ve Fransa Savunma Bakanı Danışmanı Recep Yılmaz konuşmacı olarak katıldı. Strazburg'da devam eden Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Genel Kurulunun çalışma döneminde düzenlenen panelde, ülkelerin son zamanlarda terörle mücadele için yeni arayış ve iş birliği içerisinde olduğu vurgulandı.

AK Parti Eskişehir Milletvekili ve AKPM Türkiye Delegasyonu Üyesi Emine Nur Günay, açılış konuşmasında, terör örgütü PKK’nın faaliyetlerinin sadece Türkiye için değil, Avrupa için de büyük bir tehdit ve sorun olduğunu belirterek, Türkiye ve Avrupa’nın teröre karşı savaşının ortak olduğunu fakat örgütün Avrupa ülkelerinde serbestçe faaliyetlerini sürdürdüğünü kaydetti.

"Türkiye Avrupa'dan PKK'ya karşı siyasi irade istiyor"

Panelin konuşmacılarından SETA araştırmacısı Enes Bayraklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK terör örgütünün El Kaide, DEAŞ gibi terör örgütlerinden çok daha eskilere dayanan bir geçmişi olduğunu kaydederek, “Avrupa aslında terör saldırılarıyla yeni yüzleşirken Türkiye çok uzun dönemdir bu mücadeleyi devam ettiriyor. Bir de bütün bunların üstüne DAEŞ eklendi. Üç tane büyük terör örgütüyle Türkiye aynı anda mücadele ederken, diğer taraftan da bazı aşırı sol, marjinal terör örgütleri de var bildiğiniz gibi. Bunların hepsini bir araya getirdiğiniz zaman Türkiye gerçekten çok büyük bir tehditle karşı karşıya. Maalesef biz müttefiklerimizden, NATO, Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi gibi 50 yılllık müttefiklerimizden yeterince desteği göremiyoruz. Aslında Türkiye’nin Avrupa ülkelerinden beklediği şey çok basit. Türkiye Avrupa’dan PKK’ya karşı bir siyasi irade göstermesini istiyor.” ifadesini kullandı.

"PKK Avrupa için artan bir tehdit"

Örgütün Fransa’daki geçmişi ve mevcut durumu hakkında bilgi veren Fransa Savunma Bakanlığı Danışmanı Recep Yılmaz da, Kürt halkı ile PKK terör örgütünün maksatlı olarak birbirine karıştırıldığını belirterek, “Kürt nüfusun Avrupa’daki sayısı büyük bir kısmı Almanya’da olmak üzere yaklaşık 1,8 milyon civarındadır. 1980 darbesi sonrası Avrupa’ya göçen sol görüşlü Türklerin arasına karışarak gelmişlerdir. Avrupa’da PKK sempatizanı Kürt sayısının 50 bin olduğu bilinmektedir. Bu rakamdan da sadece 11 binin destekçi olduğunu söyleyebiliriz. Bu da PKK’nın Kürtlerin temsilcisi olduğu iddiasını çürütüyor.” dedi.

Yılmaz, PKK’nın Avrupa için artan bir tehdit olduğunu, bunu son dönemde Avrupa ülkelerinin de fark etmeye başladığını dile getirerek, “Silah kaçakçılığı, uyuşturucu kaçakçılığı, sigara kaçakçılığı, insan kaçakçılığı, kara para aklama, yardım kampanyası gibi yöntemlerle örgüte Avrupa’da maddi gelir sağlamaktadırlar. Alman adaletine göre ülkede ele geçen uyuşturucunun yüzde 80’i PKK ile ilgili. İngiltere’de de benzer bir rakam söz konusu.” bilgilerini paylaştı.