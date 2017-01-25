Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Reuters'ın haberine göre; bomba yüklü araç olduğundan şüphelinen saldırıda şimdilik herhangi bir can veya mal kaybı hakkında bir bilgi edinilemedi.

Somali'deki Radikal grup Eş Şebab'ın sıklıkla böyle saldırılar düzenlediği söyleniyor.