Reuters'ın haberine göre; bomba yüklü araç olduğundan şüphelinen saldırıda şimdilik herhangi bir can veya mal kaybı hakkında bir bilgi edinilemedi.
Somali'deki Radikal grup Eş Şebab'ın sıklıkla böyle saldırılar düzenlediği söyleniyor.
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Reuters'ın haberine göre; bomba yüklü araç olduğundan şüphelinen saldırıda şimdilik herhangi bir can veya mal kaybı hakkında bir bilgi edinilemedi.
Somali'deki Radikal grup Eş Şebab'ın sıklıkla böyle saldırılar düzenlediği söyleniyor.
Etiketler : Somali,mogadişu,bombalı saldırı,