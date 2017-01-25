Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Başbakanı Theresa May’ın Türkiye’de ticaret, savunma ve güvenlik meseleleri hakkında temaslarda bulunması bekleniyor. Bayan Theresa’nın, ABD Başkanı Trump’la Cuma günü görüşme yaptıktan sonra Türkiye geleceği açıklandı. Bu ziyaret Theresa May’in Başbakan olarak Türkiye’ye yapacağı ilk ziyaret olacak.

Theresa May’in Türkiye ziyareti hakkında soruları cevaplandıran İngiliz Başbakanlık sözcüsü “Theresa May, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’a 15 Temmuz sonrası yaşananlarla ilgili endişelerini iletecek mi?” şeklindeki bir soru üzerine, Sözcü, "Geçen yazdaki darbe teşebbüsünden beri, Türkiye’nin demokrasisine ve kurumlarına desteğimiz tam” şeklinde cevap verdi. Sözcü, "Başbakan, bu ziyareti, Türkiye’ye desteğini ifade etmek için bir fırsat olarak kullanacak, fakat Türkiye’nin darbeye tepkisinin orantılı olması gerektiği konusunda netiz, bu konuları gündeme getirmeye devam edeceğiz” dedi.

Sözcü ayrıca "Bu ziyaret, küresel öneme sahip birçok konuda Türkiye’nin vazgeçilmez bir ortak olduğu, güvenlik ve