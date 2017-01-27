Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye görüşmeleri sonrasında tarafların 8 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde toplanması bekleniyordu. Astana sonrası Suriye muhalefetini Moskova'ya çağıran Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 8 Şubat'ta yapılması planlanan Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin ay sonuna ertelendiğini açıkladı.
Rusya açıkladı: Ertelendi...
27.01.2017 - 10:08 | Son Güncelleme: 27.01.2017 - 10:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 8 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılacak olan Suriye görüşmelerine ilişkin "Görüşmeler ay sonuna ertelendi" açıklamasını yaptı.
Etiketler : Sergey lavrov,
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