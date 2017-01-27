Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Suriye görüşmeleri sonrasında tarafların 8 Şubat'ta İsviçre'nin Cenevre kentinde toplanması bekleniyordu. Astana sonrası Suriye muhalefetini Moskova'ya çağıran Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 8 Şubat'ta yapılması planlanan Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin ay sonuna ertelendiğini açıkladı.