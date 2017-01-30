Federal İçişleri Bakanlığı, ABD tarafından ülkeye girişleri engellenen 7 Müslüman ülke vatandaşının Almanya’da sayılarının 137 bini bulduğunu belirterek, çifte vatandaşlık statüsündeki bu kişilerin ABD’ye girememelerinin söz konusu olduğunu açıkladı. Bakanlık; 80 bin İranlı, 30 bin Iraklı, 25 bin Suriyeli, bin Sudanlı, 500 Somalili, 400 Libyalı ve 350 Yemenlinin çifte vatandaşlığa sahip olduğunu bildirdi.
ABD’nin yasağı çifte vatandaşları da etkiledi
30.01.2017 - 17:45 | Son Güncelleme: 30.01.2017 - 17:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk icraatları büyük tepki alırken, yüz binlerce kişiyi de mağdur etti. Suriye, Irak, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen’den ABD’ye vize müracaatlarının askıya alınma talimatı, Almanya’da da etkisini gösterdi.
Etiketler : abd yasağı,
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