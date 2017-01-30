Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Federal İçişleri Bakanlığı, ABD tarafından ülkeye girişleri engellenen 7 Müslüman ülke vatandaşının Almanya’da sayılarının 137 bini bulduğunu belirterek, çifte vatandaşlık statüsündeki bu kişilerin ABD’ye girememelerinin söz konusu olduğunu açıkladı. Bakanlık; 80 bin İranlı, 30 bin Iraklı, 25 bin Suriyeli, bin Sudanlı, 500 Somalili, 400 Libyalı ve 350 Yemenlinin çifte vatandaşlığa sahip olduğunu bildirdi.