Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlık Sözcüsü Settar Nevruz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Musul operasyonu kapsamında DEAŞ'tan kurtarılan kentin doğu bölgesi ve güneyindeki Kayyara kasabasında bulunan evlerine dönen iç göçmen sayısı 49 bine ulaştı." dedi.

Musul'un batı bölgesine yönelik beklenen operasyon sırasında muhtemel yeni göç dalgasına karşı hazırlıklara devam ettiklerini dile getiren Nevruz, "Doğu ve diğer bölgelere dönen iç göçmenlerden boşalan yerler var. Bununla birlikte sığınmacı kamplarındaki kapasitenin artırılması için çaba gösteriyoruz." diye konuştu.

Nevruz, devlet kurumları ve yardım kuruluşlarının evlerine dönen ya da kamplara sığınanlara insani yardım ve temiz su sunmaya devam ettiğini aktardı.