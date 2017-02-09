Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait özel kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) tarafından aralık ayı başından bu yana kuşatma altında tutulan El-Bab’da kritik bir eşik aşıldı. Kuzey ve batı cephelerinden kuşatılan şehre batıdan ilerleyen 1.500 kişilik özel kuvvetler, El-Bab’ın merkezine kadar ilerledi. Gece saatlerinde şehrin kalbinde DEAŞ’lı teröristler ile sokak çatışmaları yaşandı. F-16’lar ve insansız hava araçlarının yoğun bombardımanı sonrası bölgeye takviye askerî birlikleri gönderildi. El-Bab’a hâkim stratejik tepeler de DEAŞ militanlarından temizlendi. Harekâtın 170. günündeki operasyonda 58 DEAŞ militanı öldürüldü.

İBRAHİM KALIN: SONA YAKLAŞTIK

Gündeme ilişkin açıklamalar yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da, Türk askerleri ve ÖSO askerlerinin şehir merkezine girdiğini doğruladı. Türk askerinin, Suriye ordusuyla karşı karşıya gelinmemesi için Rusya'yla koordinasyon içerisinde bulunduğunu söyleyen Kalın “Zaman zaman Rus uçakları El-Bab'ın güneyine gelip DEAŞ hedeflerini vuruyorlar. Yakın zamanda Amerikan güçleri de vurmaya başladı. Operasyonun sona yaklaştığını söylemek için henüz erken. Yapılacak çok şey var. Tam anlamıyla güvence altına alınmadan operasyon bitti diyemeyiz” dedi.

Rejim güçlerinin güneyden ilerlemesi ve Rakka yolunu ele geçirmesiyle, El-Bab hafta başında tamamen kuşatılmıştı. Suriye ordusu, El Bab’a 5 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

4 şehit 15 yaralı var

Fırat Kalkanı Harekâtı’nın 170’inci gününde üzücü haber geldi. Genelkurmay Başkanlığı El-Bab’da sabah saatlerinde terör örgütü DEAŞ üyeleri ile çıkan çatışmada 2 askerin şehit olduğunu, 15 askerin de hafif yaralandığını bildirdi. Akşam saatlerinde de 2 askerin daha şehit olduğu açıklandı. Gaziantep’e getirilen şehit askerlerin naaşı düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek. Şehit Uzman Çavuş Gökhan Kılıç'ın Adana'daki babaevine acı haber ulaştı. Üç ay önce evlenen Kılıç'ın babaevinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Gökhan Kılıç’la birlikte şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Yahya Efiloğlu’nun şehadet haberi İzmir’in Karabağlar ilçesindeki ailesine ulaştı. Şehit düşmeden saatler önce babasıyla görüşen Efiloğlu’nun daha önce yakınlarına “Ben şehit olacağım, hava şehitliğine defnedin” diye vasiyette bulunduğu öğrenildi. Şehit Mahmut Uslu’nun polis memuru olan babası Ali Uslu’nun da 25 yıl önce şehit olduğu ortaya çıktı.