Helmand Birinci Bölge Polis Amiri Haji Kayyum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, intihar eylemcisinin, bomba yüklü araçla Helmand'ın merkezi Laşkargah şehrindeki askeri aracı hedef aldığını söyledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişinin öldüğünü ifade eden Kayyum, 15 kişinin de yaralandığını belirtti. Öte yandan Helmand Valiliği Sözcüsü Ömer Zuvak yaptığı açıklamada, ölü sayısına ilişkin bilgi vermezken, olayda 21 kişinin yaralandığı kaydetti. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
Afganistan'da intihar saldırısı: 7 ölü
11.02.2017 - 14:48 | Son Güncelleme: 11.02.2017 - 14:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinin merkezinde düzenlenen intihar saldırısında 7 kişinin öldüğü bildirildi.
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