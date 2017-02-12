Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan, önleme füzesi denemesinin başarılı olduğu bildirildi. Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, bu denemeyle, Hindistan'ın balistik füze tehditlerine karşı alınan önlemler kapsamında önemli bir yol kat ettiği belirtildi. Açıklamada, balistik füzeleri vurabilecek önleme füzesinin test atışının başarılı olduğu ifade edildi.

Hint yetkililer, geçen yıl mayıs ayındaki süpersonik önleme füzesinin test atışının da başarılı olduğunu duyurmuştu.

Hindistan, 2000'li yıllardan bu yana Pakistan'la rekabet halinde balistik füze savunma programını geliştiriyor.