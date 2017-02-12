Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin füze denemesi yaptığı, yerel saatle 08.00'de Kuzey Pyongan kentinden fırlatılan füzenin, yarımadanın doğusuna doğru yaklaşık 500 kilometre mesafe katettiği belirtildi.

Yonhap ajansının haberinde, adının açıklanmasını istemeyen Güney Koreli askeri bir yetkili, fırlatılan füzenin kısa veya orta menzilli balistik füze olabileceğini ancak bunun henüz netleştirilemediğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'nin füze denemesi yaptığı iddialarına ilişkin, resmi ziyaret kapsamında ülkede bulunan Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile düzenlediği basın toplantısında, Pyongan yönetimine karşı Japonya'nın "yüzde 100 arkasında" olduklarını söylemişti.

Japonya Başbakanı Abe de "Kuzey Kore'nin son füze denemesi kesinlikle kabul edilemez. Kuzey Kore, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarına tamamıyla uymalıdır." demiş, Trump'ın kendilerine Kuzey Kore konusunda "güvence" verdiğini belirmişti.

ABD'den açıklama

ABD Stratejik Komutanlığından yapılan açıklamada ise füze atışının Kuzey Kore’den Japon Denizi’ne doğru ABD yerel saatiyle 04.55’te gerçekleştiği kaydedildi.

Kuzey Kore tarafından atılan füzenin Kuzey Amerika’ya yönelik herhangi bir tehdit oluşturmadığına vurgu yapılan açıklamada, gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.