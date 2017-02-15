Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katar Enerji ve Endüstri Bakanı Muhammed Al Sada, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) alanında, ''Miktarlar konusunda kısıtlaması olmayan iki aktif anlaşmamız bulunuyor'' dedi.

Türkiye ile imzalanan LNG anlaşmalarının geçerliliğini koruduğunu ifade eden Al Sada, "Var olan iki anlaşma kapsamında Türk tarafının istediği zamanda Katar istenilen miktarda LNG'yi göndermeye hazır. Yani miktarlar konusunda bir kısıtlama yok.'' dedi.

'KATAR TÜRKİYE'YE ÖNCELİK TANIYOR'

Türkiye ile ilişikileri 'mükemmel' olarak nitelendiren Al Sada, Geçmişte ilişkimiz bu şekilde devam etmişti, bundan sonra da aynı şekilde sürecek. Katar, Türkiye'ye her zaman öncelik tanıyor. Bu da sadece enerji değil, her alandaki mükemmel ilişkilerimize dayanıyor." diye konuştu.

TÜRKİYE'NİN ENERJİ POLİTİKALARI

Al Sada Türkiye'nin son dönemde izlediği enerji politikasına değinerek, "Biz Türkiye'ye gönderdiğimiz LNG ile diğer yatırım fırsatlarını ayrı ayrı değerlendiriyoruz. Önümüze gelen fırsatlar üzerinde de duruma göre çalışıyoruz. Türkiye şu anda doğalgaz depolama ve alım kapasitesini arttırıyor. Ben Türkiye'yi attığı bu adımlar nedeniyle tebrik ediyorum. Bu, Türkiye'nin enerji kaynaklarını çeşitlendirmesi için mükemmel bir politika. Ayrıca atılan adımlar Türkiye'ye kaynaklara erişim konusunda esneklik de sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.