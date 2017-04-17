Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, anayasa değişikliği referandumunun ardından 'saygılı diyalog' çağrısı yaptı.

Almanya Başbakanı Merkel ve Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in ortak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Alman hükümeti Türkiye’deki referandumun resmi olmayan sonuçlarını dikkate alıyor. Alman hükümeti, Türk halkının anayasa hakkındaki kararına saygı duyuyor. Referandumda alınan yakın sonuç Türk toplumunun ne kadar bölünmüş olduğunu gösteriyor. Bu durum Türk hükümeti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan için büyük sorumluluk anlamına geliyor. Alman hükümeti, Türk hükümetinin tüm siyasi ve sosyal gruplarla saygılı bir diyalog arayışında olmasını bekliyor. Türkiye ile en yakın zamanda ikili görüşmeler yapılmalıdır. Türkiye ve AB kurumları arasında Venedik Komisyonu'nun anayasal reformlar ve prosedüre ilişkin endişelerine yönelik görüşmeler yapılmalıdır.”