Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail basınında yer alan haberlere göre İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in söz konusu insan hakları örgütlerini ziyaret etmesi durumunda kendisiyle bugün yapacağı görüşmeyi iptal etme tehdidinde bulundu.

GABRİEL GÖRÜŞMELERİ İPTAL ETMEYECEK

Söz konusu İsrailli insan örgütleriyle görüşmesini iptal etmeyeceğini söyleyen Alman Dışişleri Bakanı Gabriel ise Netanyahu'nun kendisi ile görüşmeyi reddetmesinin talihsizlik olacağını belirtti.

ALMAN BAŞKAN'DAN İSRAİL'E EMPATİ VURGUSU

Konuyla ilgili Alman televizyon kanalı ZDF'ye konuşan Gabriel, "İsrail Başbakanı'nın Almanya'yı ziyaret ederek hükümeti eleştiren kişilerle görüşmek istediğini ve bizim kendisine bunun mümkün olmadığını söylediğimizi düşünün. Böyle bir şey düşünülemez. Sadece hükümetin bakanlıklarında bulunan kişilerle görüşürseniz hiçbir ülkede asla resmin bütününü göremezsiniz." değerlendirmesinde bulundu.

ALMANYA İSRAİL'İN AVRUPA'DAKİ EN YAKIN MÜTTEFİKİ

Netanyahu'nun, İsrail'in Avrupa'daki en yakın müttefiki konumundaki Almanya'nın Dışişleri Bakanı ile görüşmeyi reddetmesinin iki ülke arasında gerilimi tırmandırması bekleniyor.

MERKEL DAHA ÖNCEKİ İSRAİL ZİYARETİNİ İPTAL ETMİŞTİ

Geçen şubat ayında Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 10 Mayıs'ta İsrail'e yapmayı planladığı ziyaretin iptal edildiği duyurulmuştu. Merkel'in İsrail meclisinde kabul edilen ve İsrail iç hukukuna göre "işgal altındaki Filistin topraklarında inşa edilen Yahudi yerleşim birimlerine yasal güvence sağlayan" yasa tasarısına yönelik tepkisini ortaya koymak için bu ülkeye yapacağı ziyareti iptal ettiği öne sürülmüştü. İsrailli ve Alman yetkililerden ise konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmamıştı.

GABRİEL, İSRALİL VE FİLİSTİNLİ YETKİLİLER İLE BİR ARAYA GELECEK

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel'in bugün İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in ve Filistin Başbakanı Rami Hamdallah ile bir araya gelmesi bekleniyor.