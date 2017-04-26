Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri, Kuzey Irak'ta Sincar bölgesi ve Kuzey Suriye'de Karaçok dağı bölgelerine düzenlediği hava harekâtında 70 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Tarihi operasyon Sincar'da güvende olduğunu zanneden PKK'da şok etkisi yaptı.

DESTEKÇİLERİNİ SOKAKLARA DÖKTÜLER

TSK'nın bu operasyonu sonrası PKK destekçileri Avrupa başkentlerinde sokaklara döküldü. Almanya, Hollanda, Fransa ve İsviçre'de eylem yapan PKK'lılar Türkiye'yi protesto etti.



PKK'lıların bu eylemlerine bazı Avrupalı siyasilerin de destek verdiği görüldü.

