Husi muhalif grubu,Yemen'in Taiz kentinde bugün hastaneye saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre, Husilerin, Al-Thawra hastanesindeki diyaliz merkezine düzenlediği saldırı sonucu 10 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi ise yaralandı. Öte yandan, Koaslisyon güçleri de Husi mevzilerine saldırı düzenledi. Saldırı sonucu 9 Husi militanı öldürül iken, 14'ü de yaralandı.
Husiler hastaneye saldırdı: 10 ölü!
28.04.2017 - 01:58 | Son Güncelleme: 28.04.2017 - 01:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yemen'in Taiz kentinde, Husi muhalif grubunun hastaneye saldırı düzenlemesi sonucu 10 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi ise yaralandı.
Etiketler : husi,yemen,
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