Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Husi muhalif grubu,Yemen'in Taiz kentinde bugün hastaneye saldırı düzenledi. İlk belirlemelere göre, Husilerin, Al-Thawra hastanesindeki diyaliz merkezine düzenlediği saldırı sonucu 10 kişi hayatını kaybederken, 21 kişi ise yaralandı. Öte yandan, Koaslisyon güçleri de Husi mevzilerine saldırı düzenledi. Saldırı sonucu 9 Husi militanı öldürül iken, 14'ü de yaralandı.