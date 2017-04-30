Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'nın en büyük iki işçi birliğinden biri olan Genel İş Konfederasyonu'nun (CGT) Başkanı Philippe Martinez, Fransa cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda aşırı sağcı Marine Le Pen'e oy verilmemesini istedi.

Le Parisien gazetesine açıklamalarda bulunan daha önce "Macron yasası" olarak bilinen düzenlemelere karşı yapılan eylemlerde ön planda yer alan Martinez, Yürüyüş Hareketi Lideri Emmanuel Macron ile Le Pen'in yarışacağı cumhurbaşkanı seçimi ikinci turunda, Le Pen karşıtı bir tutum benimsenmesi çağrısı yaptı.

Doğrudan Macron'un desteklenmesini talep etmeyen Martinez, Le Pen'in eskiden liderliğini yaptığı Ulusal Cephe'nin ırkçı ve otoriter bir parti olduğunu, bireysel ve kolektif özgürlükleri hiçe saydığını belirtti.

Martinez, "CGT sempatizanlarının yüzde sıfırı Ulusal Cephe'ye oy vermeli." ifadelerini kullandı.

Kamuoyu yoklamalarında önde görülen Macron ile Le Pen 7 Mayıs'ta ikinci tur oylamada cumhurbaşkanlığı koltuğunun yeni sahibi olmak için yarışacak.