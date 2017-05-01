Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gerek siyaset dünyasında gerekse sanat dünyasında birçok ünlü isim adaylara desteklerini açıkladı. Fransa genelinde birçok sendika, öğrenci topluluğu ve memnuniyetsiz vatandaşlar her iki adayı birden protesto etmeye devam ederken, birçok siyasetçi ve sanatçı Macron’a “mecburiyetten” oy verip Le Pen’e karşı baraj yapma çağrısında bulundu. Siyasi arenada birçok sağcı ve solcu ünlü isim Macron’u desteklerken Le Pen’e de şaşırtıcı destekler gelmeye devam ediyor. İlginç olan desteklerden biri ise muhafazakar ve “De Gaullecü” olduğunu ilan eden ve seçimin ilk turunda yüzde 5 oy alan Nicolas Dupont-Aignan’un Le Pen’e desteği oldu. Fransa’nın utanç yıllarında Vichy yönetiminin başına geçmiş, Nazilerle işbirliği yapmış ve De Gaulle’nün düşmanı olmuş Marechal Petain’e her sene ölüm yıl dönümünde anma töreni yapan Le Pen’e ikinci turda destek olan Dupont-Aignan diğer siyasiler tarafından “hain” ilan edildi. Kendi partisi ve diğer partilerden De Gaullecular tarafından da eleştirilen Dupont-Aignan’un Le Pen’in seçimleri kazanması durumunda Başbakan olması bekleniyor.

Öte yandan, Merkez Sağcı Cumhuriyetçiler (LR) ve Sosyalist Parti (PS) Le Pen’e karşı olmak için Macron’a desteğini belirtirken, Komünist Parti (PC) lideri Jean Luc Melenchon hiçbir adaya destek vermemeye devam edip diğer siyasilerin eleştiri yağmuruna tutuldu. Fransa’daki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde temsil krizi tartışmaları ve protestolar devam ederken bazı seçmenler Macron’a istemedikleri halde "mecburiyetten" oy vereceklerini, bazı seçmenler ise oy kullanmayacaklarını ifade ediyor. Le Pen’e oy verecek seçmenler ise siyasetten umutsuz olduklarını, sağ ve sol tartışmalarından bıktıklarını ve "gerçek bir değişiklik ihtimali" olan Le Pen’in Cumhurbaşkanlığını "denemek" istediklerini ifade ediyor.