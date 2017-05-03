Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seçimde 462 sandalye için 35 siyasi partiden yaklaşık 4 bini kadın 12 bin aday yarışacak.

Seçimlere katılan partilerin sayısı göz üne alındığında partilerden herhangi birinin parlamentoda çoğunluğu sağlamasının pek mümkün olmadığı belirtilirken, yarışın, 4'ü Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika yanlısı olmak üzere 11 parti arasında geçmesi bekleniyor.

Ayrıca yeni seçim kanunu uyarınca 2012'de kurulan yeni partilerden birinin de "sürpriz" yaparak, siyasi haritada etkin rol oynayabilecek sandalye sayısına ulaşabileceği kaydediliyor.

Buteflika yanlısı partiler

Seçimlerde Cumhurbaşkanı Buteflika yanlısı 4 önemli parti yer alıyor. Buteflika'nın liderliğini yaptığı Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) Cezayir'in en eski partilerinden biri olarak 1954 yılında kuruldu. Kuruluşundan 1962'ye kadar Fransa sömürgesine karşı silahlı direniş gösteren FLN ülkenin bağımsızlığına kavuşmasıyla birlikte siyasi partiye dönüştü. FLN'nin genel sekreterliği görevini ise eski Sağlık Bakanı Cemal Veled Abbas yürütüyor.

FLN'den sonra meclisteki ikinci büyük partiyi Ulusal Demokratik Birlik (RDN) oluşturuyor. RDN'nin liderliğini ise 1995-2012 yıllarında ülkede başbakanlık yapan Cumhurbaşkanlığı Divan Başkanı Ahmed Uveyhi yürütüyor.

Liberal yönelimi bulunan laik bir parti olan Cezayir Halk Hareketi (MPA) ise İslami akımlara yönelik sert tutumuyla tanınıyor. Partinin liderliğini eski Ticaret Bakanı Ammara bin Yunus üstleniyor.

Buteflika yanlısı dördüncü parti olan Cezayir’in Umudu İçin Birlik (TAJ), İslami eğilimli Barış Toplumu Hareketinden ayrılarak eski Bayındırlık Bakanı Ömer Gul başkanlığında 2012'de kuruldu.

Başlıca muhalif partiler

Seçimlerde Cumhurbaşkanı Buteflika karşıtlığıyla bilinen 7 önemli parti yer alıyor. Ülkede en büyük İslami eğilimli parti olan Abdurrezzak Mukri liderliğindeki Barış Toplumu Hareketi ile Abdulmecid Munasıra öncülüğünde 2012'de kurulan Değişim Cephesi seçimlere ortak listeyle katılıyor.

Muhammed Zuveybi önderliğindeki Nahda Hareketi, Mustafa Bilmehdi liderliğindeki Ulusal Bina Hareketi ve Abdullah Caballah öncülüğündeki Adalet ve Kalkınma Cephesi de "Adalet, Kalkınma ve Bina için İttifak" adı altında altında birleşerek, seçimlere ortak listeyle giriyor.

Hüseyin Ayet Ahmed öncülüğünde 1963'te kurulan ve şu anda mecliste 26 sandalyesi bulunan Sosyalist Güçler Cephesi (FFS) ise ülkedeki en eski partiler arasında yer alıyor. Seçimlerin, Cezayir'de Fransa sömürgeciliğine karşı direnişin önde gelen isimlerinden partinin lideri Ahmed'in 2015'te hayatını kaybetmesinin ardından yapılan ilk seçim olması nedeniyle parti için büyük bir sınav niteliğinde görülüyor.

Said Sadi tarafından 1989'da kurulan ve laikliği savunan Kültür ve Demokrasi İçin Birlik partisine kurucu lideri Sadi'nin ardından Muhsin Bilabbas liderlik yapıyor.

Liderliğini Luveyze Hanun'un yürüttüğü sol görüşlü İşçi Partisi mecliste 24 sandalyeye sahip. Parti, ülkedeki beşinci siyasi güç olma özelliği taşıyor.

Muhafazakar bir parti olan ve eski cumhurbaşkanı adaylarından Musa Tevati liderliğindeki Cezayir Ulusal Cephesinin ise mecliste 9 sandalyesi bulunuyor.

Gelecek Cephesi de Abdulaziz Bilıyd'in başkanlığında 2012'de kuruldu.