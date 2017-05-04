Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Protestan Toplumu temsilcisi François Clavairoly, Fransa İslam Konseyi Başkanı Anouar Kbibech ve Fransa Yahudilerinin Hahambaşı Haim Korsia, yayınladıkları ortak bildiride aşırı sağcı Marine Le Pen'e karşı Macron'a oy verilmesi çağrısı yaptı.

Cömert, hoşgörülü ve dünyaya açık Fransa'yı temsil eden Macron'un aşırı sağa karşı zaferi için tüm seçmenleri sandığa davet eden çağrıda üç dinin temsilcisi, "Görevlerimizin siyasi tarafsızlığı gerektirdiğinin farkındayız fakat her şeyden önce sorumlu birer yurttaş olarak, açık bir şekilde pazar günü Emmanuel Macron'a oy verilmesi çağrısı yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bildiriyi Katolik kilisesi temsilcilerinin imzalamaması dikkati çekti.