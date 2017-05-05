Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'na göre 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip Gazzeli balıkçılar, İsrail'in kısıtlamaları nedeniyle geçimlerini sağladıkları bu işi rahat bir şekilde yapamıyor.

İsrail'in, Gazze'nin güneyinde yer alan sahillerde çarşamba gününden itibaren balık avlama mesafesini 6 deniz milinden 9'a çıkarma kararıyla ilgili görüşlerini AA muhabirine anlatan Filistinli balıkçılar, 9 milde de yeteri kadar balık avlayamadıklarını, avlanma mesafesinin artırılmasını istediklerini dile getirdi.

Az miktarda sardalya tutan 55 yaşındaki balıkçı Sufyan Kullab, 9 milin yetersiz olduğunu, çoğu balık çeşidinin bu mesafede bulunmadığını söyledi.

"Avlamak istediğimiz büyük balıklar, 12 millik mesafede. Ancak İsrail bu mesafede avlanmamızı engelliyor." diyen Kullab, 9 milde sadece küçük balıklar tutabildiğini, bazı arkadaşlarının ise eli boş döndüğünü anlattı.

"Bu mesafe gerçekten yetersiz"

Biraz ötede ağını boşaltan 33 yaşındaki balıkçı Sami Ebu es-Sadık ise "Daha çok balık avlayacağımız umuduyla 16 saatten fazla süredir denizdeyiz. Ancak nafile. İzin verilen mesafe belli. Umduğumuzu bulamadık. Az miktarda balık avlayabildik. Elhamdulillah. Buna da şükür." ifadelerini kullandı.

"6 mil ile 9 mil arasında fark olmadı"

Gazzeli balıkçı Basil Bekr de diğerleriyle aynı düşünceye sahip olduğunu ifade etti.

"Her şey aynı. 6 mil mesafede avlanmakla 9 mile açılmak arasında hiçbir fark olmadı." diyen Bekr, 12 mil mesafede avlanmayı talep ettiklerini belirtti.