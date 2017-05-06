Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistin İslami Direniş Örgütü Hamas'ın yeni vizyon belgesini açıklamasının ardından Siyasi Büro Başkanlığı'nda seçime gidildi.

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığı için yapılan seçimde Halid Meşal'in yerine İsmail Heniyye seçildi.

Hamas yeni vizyon belgesini açıkladı

Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, hareketin yeni vizyonunu ve siyaset belgesini açıkladı.

Katar'ın başkenti Doha'da basın toplantısı düzenleyen Meşal, Hamas'ın genel prensipleri ve politikalarını belirleyecek yeni siyaset belgesi ve vizyonuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Siyaset belgesinin hazırlanmasının 4 yıl öncesine dayandığını ve 2 yıl yoğun bir çalışma yürütüldüğünü belirten Meşal, belgenin Hamas'ın tüm liderlerinin, içerideki ve dışarıdaki kurumlarının ortak görüşünü yansıttığını ifade etti. Meşal, bu belgenin Hamas'ın düşüncesini ve siyasetini anlamak isteyenlerin başvuru kitabı olacağına dikkati çekti.