Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya'da ırkçı terör saldırısı planladığı iddia edilen üsteğmen Franco A’nın gözaltına alınmasının ardından Alman ordusundaki aşırı sağcı eğilimlere yönelik incelemeler devam ediyor.

Bild am Sonntag gazetesinin haberinde, Almanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Volker Wieker'in Baden-Württemberg eyaletindeki Donauschingen kentinde bulunan Fürstenberg kışlasında Nasyonal Sosyalizm döneminde kullanılan eşya ve silahların bulunmasının ardından tüm kışlaların aranması talimatını verdiği ifade edildi.

"Tüm olaylar aydınlatılacak"

Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen, Bild am Sonntag gazetesine yaptığı açıklamada, Alman ordusunda kurallara uymayanların cezalandırıldığını, iç yönetimin de işlediğini ancak komutanlarla yaptığı toplantıda aşırı sağcılığa kadar tüm olayların belirgin şekilde aydınlatılmasını istediğini belirtti.

Alman medyasında yer alan haberlerde, Franco A’nın gözaltına alınmasının ardından başlanan soruşturma kapsamında Fürstenberg kışlasında yapılan aramalarda askerlerin toplandığı bir odadaki vitrinde Nasyonal Sosyalizm döneminde kullanılan miğferler ile söz konusu döneme ait fotoğraflar ve silahların yer aldığı aktarıldı. Bu eşyaların vitrinden indirildiği ve bunu kanıtlamak için fotoğrafları Alman Savunma Bakanlığına gönderildiği ifade edildi.

Franco A'nın görev yaptığı Illkirchen kışlasında da benzer eşyaların bulunduğu ve Nazi askerlerini kahraman olarak gösteren resimlerin yer aldığı belirtilmişti.

Öte yandan MAD'nin aşırı sağa ilişkin toplam 280 olayı takip ettiği duyuruldu.

Federal Almanya Silahlı Kuvvetlerinde, Nazi dönemindeki Alman ordusunun hiçbir şekilde övülmemesi ve bu döneme ait silahların Almanya’da hiçbir kışlada dekorasyon olarak kullanılmaması talimatı bulunuyor.