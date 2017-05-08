Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Amerika Birleşik Devletleri'nden Kuzey Kore'nin nükleer füze denemelerine karşı attığı adımlar ile ikili ilişkilerin gerildiği dönemde Çin'den yeni bir hamle geldi.

Güney Kore medyasının hükümete yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Çin, Kuzey Kore'de yaşayan vatandaşlarına ülkeden ayrılın uyarısında bulundu. Haberde söz konusu uyarı kendisine iletilen Çin vatandaşlarının yorumlarına da yer verildi.

Çin Büyükelçiliği'nin internet sayfasında bu yönde bir uyarıya yer verilmezken, elçilik söz konusu haberler hakkında sessiz kalmayı tercih etti.

Kuzey Kore geçtiğimiz günlerde Kore Yarımadası'nda tatbikata katılan ABD jetlerinin bölgede uçmasının ardından ABD'yi bölgeyi nükleer savaşın eşiğine getirmekle suçlamıştı.

Açıklamada, Kuzey Kore'ye yönelik yeni yaptırımlar öngören ABD politikasına karşı nükleer programa en üst düzeyde hız verileceği bildirilmişti.

Öte yandan, Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Moon Sang Gyun, yaptığı açıklamada, tartışmalara yol açan Seongju kasabasına kurulumuna başlanan ABD'nin Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması (THAAD) sisteminin artık operasyonel olduğunu bildirdi.



ABD yönetimi son dönemde Kuzey Kore'yi nükleer girişimlerinden vazgeçirmek amacıyla uluslararası toplumun desteğiyle ülke üzerindeki ekonomik ve diplomatik baskıyı artırma yönünde strateji izliyor.



THAAD sisteminin kurulumuna Seongju kasabasındaki golf sahasına 26 Nisan'da başlanmıştı.