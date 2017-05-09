Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avusturya'da tepkilere neden olan, kamusal alanda yüzün tamamının örtülmesini yasaklayan kanun teklifi, ulusal mecliste koalisyonu oluşturan partilerinin oyları ile kabul edildi. Yasak, ekim ayından itibaren uygulanacak.

Avusturya ulusal meclisi medya biriminden yapılan açıklamada, yeni uyum paketi kapsamında getirilen sunulan kanun tasarısının, hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve Avusturya Halk Partisinin (ÖVP) oyları ile meclisten geçtiği belirtildi.

"Ekim ayı itibarıyla herhangi bir nesne ile yüzün tanınmayacak şekilde örtülmesi veya saklanması 150 avroya kadar para cezasına çarptırılacak." ifadelerine yer verilen açıklamada, yasağın toplu taşıma araçları dahil, mahkeme, okul ve üniversitelerde de uygulanacağı kaydedildi.

Açıklamada, yasağın sağlık, spor ve kültürel nedenlerle kask, maske gibi yüzün tanınmasına engelleyen unsurları kapsamadığı vurgulandı.

Ülkedeki birçok sivil toplum örgütü ve hukukçu, "burka yasağı" olarak nitelendirilen yasaya tepki gösteriyor.

Radikal içerikli yazılı metin dağıtımı yasaklanıyor

Öte yandan açıklamada, yeni uyum yasası kapsamında sığınmacılar başta olmak üzere yabancılara yönelik Almancanın yanı sıra Avusturya değerlerini anlatan kursların da verileceği duyuruldu.

Ayrıca yasa kapsamında radikal fikirleri içeren kitap, dergi gibi yazılı metinlerin topluma açık yerlerde dağıtılması da yasaklanıyor.