Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yerel medyada yer alan haberlere göre Kolombiya hükümeti, Choco yönetim bölgesinde biri kadın 8 kişinin kaçırılmasıyla ilgili ELN'yi suçladı. Hükümetin, ELN ile görüşmelerindeki Başmüzakerecisi Juan Camilo Restrepo, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, adam kaçırma olaylarının hükümetle ELN arasındaki görüşmeleri yokuşa sürdüğünü ifade etti. Kolombiya Savunma Bakanı Luis Carlos Villegas, kaçırılma olayının ardından bölgede bulunan 6 bin 300 askere ek 500 askerin gönderildiğini kaydetti. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Restrepo, iki gün önce sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ekvador'un başkenti Quito'da hükümetle ELN arasında yapılacak görüşmelerin 16 Mayıs'ta tekrar başlayacağını duyurmuştu. İlk turu 6 Nisan'da sona eren görüşmelerin ardından taraflar belirlenecek bir pilot bölgede mayın temizleme çalışmalarının yürütüleceğini ilan etmişti. Nüfusu 48 milyonu aşan Latin Amerika ülkesi Kolombiya'da yarım yüzyıldan fazla süren iç savaş, 260 bine yakın kişinin hayatını kaybetmesine ve 6 milyondan fazla kişinin göç etmesine neden olmuştu.