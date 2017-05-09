Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Afrika'nın Hint Okyanusu kıyılarındaki Tanzanya, hem siyasi istikrarı hem son yıllarda katettiği ekonomik büyüme hem de çoğu işlenmemiş yeraltı zenginlikleriyle bölgenin önemli ülkeleri arasında yer alıyor.

Kuzeyinde Kenya ve Uganda, batısında Ruanda, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti, güneyinde de Zambiya, Malavi ve Mozambik'in bulunduğu Tanzanya'nın doğusu Hint Okyanusu'na açılıyor.

Tanganika ve Zanzibar adlı bağımsız devletlerin 1964'te birleşmesinden doğan Tanzanya, ismini ve bayrağını da bu birleşmeden almış.

Yaklaşık 945 bin kilometrekare yüz ölçümüne sahip ülke, 45 milyar dolarlık gayrisafi milli hasılasıyla (GSMH) Afrika'nın en büyük 10'uncu ekonomisi konumunda.

Ekonomisi madencilik, tarım ve turizme dayalı ülke, sanayi alanında da son zamanlarda büyük gelişme gösteriyor.

Tanzanya Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Tanzanya'nın GSMH'sinin yüzde 41'ini hizmet sektörü, yüzde 29'unu tarım, yüzde 6'sını imalat sanayi, yüzde 10'unu turizm, yüzde 4'ünü ise madencilik sektörü oluşturuyor.

Tanzanya'nın en fazla ihracat yaptığı ülkelerin başında Hindistan, Kenya, Güney Afrika, Çin ve Umman gelirken, ithalat yaptığı ülkelerin başında ise Suudi Arabistan, Çin, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Afrika bulunuyor.

Başlıca ihracat mallarını altın, pamuk, kahve, çay ve kaju fıstığı, ithalat mallarını ise petrol ve petrol ürünleri, ulaşım araçları, makine ve teçhizatlar oluşturuyor.

Tanganika ile Zanzibar birleşerek Tanzanya oldu

Tanzanya'nın bulunduğu topraklar, 1500'lü yılların başından itibaren önce Portekizlilerin ardında da Ummanlı Arapların boyunduruğu altında kaldı.

Arap egemenliği sonrasında 1880'lerden 1919'a kadar Alman sömürgesi olan topraklar, Milletler Cemiyeti'nin kurulmasıyla bu kez İngilizlerin hakimiyetine geçti. İngiliz sömürge dönemi de 1961 yılına kadar sürdü.

Bağımsızlık hareketlerinin alevlendiği bölgede, 1961'de özgürlüğünü kazanan Tanganika, 1963'te İngilizlerden bağımsızlığını alan Zanzibar ile 1964'te birleşerek bugünkü Tanzanya adını aldı.

Zanzibar'da 1964 yılında yaşanan devrim sonrasında ise yüzyıllardır adada varlığını sürdüren Araplar ülkeyi terk etmek zorunda kaldı.

Tanzanya'nın bağımsızlığını kazanmasında büyük rol oynayan ilk devlet başkanı Julius Nyerere, 1985'e kadar devleti yönetmeyi sürdürdü.

Tanganika Afrika Ulusal Birliğinin (TANU) başkanlığını 1977'ye kadar yapan Nyerere, 1985'e kadar da halen iktidarda olan Devrimci Partisinin (CCM) lideri olarak kaldı.

Yatırımcılar için büyük fırsatlar barındırıyor

Tanzanya, Güney Afrika ve Gana'nın ardından kıtanın en büyük üçüncü altın üreticisi konumunda.

Altın, elmas, uranyum ve nikel gibi önemli maden yatakları bulunan ülkenin büyük miktarda doğalgaz rezervine de sahip olduğu biliniyor.

Doğalgaz, uranyum, kömür ve jeotermal enerji gibi kaynakların çoğu işlenmemiş durumda. Bu kaynakları işleyecek imkanları kısıtlı olan ülkenin, enerji alanında dış yatırımcılar için büyük fırsatlar barındırdığı belirtiliyor.

Yaklaşık 1 milyon kişiye istihdam sağlayan madencilik sektörü, ülkeye yıllık 1 milyar doların üzerinde döviz getirisi sağlıyor.

Ülkenin ilk kadın Devlet Başkanı Yardımcısı Müslüman

Siyasi istikrarıyla dikkati çeken Tanzanya, 26 ayrı idari birimden oluşuyor. Yönetim şekli cumhuriyet olan Tanzanya'nın devlet başkanı aynı zamanda hükümetin de başı.

Devlet Başkanı ve yardımcıları beş yıllık dönem için halk tarafından seçilirken, Başbakan ile diğer bakanlar meclis üyeleri içinden Devlet Başkanınca atanıyor.

Yönetimde iki Devlet Başkanı Yardımcısı bulunurken, bunlardan biri aynı zamanda Zanzibar'ın da Başkanı. Zanzibar iç işlerinde bağımsız, kendisine ait bir hükümet tarafından yönetiliyor.

Tanzanya'da Ekim 2015'te yapılan seçimlerden galibiyetle çıkan John Magufuli, Kasım 2015'ten itibaren Devlet Başkanlığı görevini yürütüyor. Müslüman Samia Hassan Suluhu da ülkenin ilk kadın Devlet Başkanı Yardımcısı.