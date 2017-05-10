Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gökdelende çalışanlar Perşembe sabahı işe geldiklerinde, yaklaşık 400 kuşun cansız bedenleriyle karşılaştı.

Orta ve Güney Amerika'dan gelen ve muhtemelen Meksika Körfezi'ndeki uçuşlarından ötürü kıyı kenti Galveston'dan geçen kuşlar, yılın sıcak aylarında Kuzey Amerika'nın çeşitli yerlerine göç ediyorlar.

Houston'daki koruma direktörü Richard Gibbons, "Bunlar kuş gözlemcilerinin görmekten gerçekten heyecan duydukları gösterişli, güzel kuşlardır" dedi.

20'den fazla tür içeren 395 kuşun öldüğü belirtilirken, en büyük grup Nashville olurken onu Blackburnian ötücü kuşları izledi.

Gibbons, kuşların karanlıkta gökdelenden yansıyan ışıkları güneş ya da aydan yansıyan ışıkla karıştırmış olabileceğini, çarpmanın bu nedenle gerçekleşme ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

Gibbons, bu tip kazaları önlemek için gökdelenleri, gece ışıklarını kısmaya davet etti.