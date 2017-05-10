Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Paris'in 13'üncü bölgesinde ekmek satış yeri bulunan Bouattour, 250 fırıncının katıldığı yarışmada birinci gelerek, bir yıl boyunca ekmeklerini Elysee Sarayı'na arz hakkı kazandı.

Paris'te her yıl gerçekleştirilen, jüri üyeleri arasında Elysee'nin şef aşçısının da bulunduğu 15 kişilik heyetin değerlendirme yaptığı "En iyi Fransız bageti" yarışmasını kazanan Bouattour, AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Daha önce 10 yıl restoran müdürlüğü yaptığını, eşi Olfa'nın da bir lojistik şirketinde çalıştığını anlatan 50 yaşındaki Bouattour, fırıncılığa başlamasının tamamıyla eşinin fikri olduğunu belirtti.

Eşinin sürekli olarak birlikte iş yapmak istediğini söylediğini ifade eden Bouattour, "Bir sabah fırıncılık yapıp yapamayacağımı sordu ve daha sonra delice bir iddiaya tutuştuk." dedi.

Yarışmayı kazandığına şaşırmamış

Bouattour, Elysee Sarayı'nın fırıncısı seçildiği yarışmayla ilgili, "Bu yarışmaya katılmaya başlayalı üç yıl oldu. İlk yıl ikinci geldim. İkinci yıl sekizinci bitirdim ve bu yıl da kazandım." dedi.

Yarışmayı kazanmasına çok şaşırmadığını ifade eden Bouattour, eşi ve kendisinin mükemmeliyetçi olduğunu anlattı.