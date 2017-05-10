Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), İçişleri Bakanlığı'nın "terörist" oldukları gerekçesiyle öldürüldüğünü açıkladığı kişilerin, "savunmasız gençler" olduğunu belirtti.
İhvan'dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu olayla ilgili "tasfiyeler" ve "halktan 8 kişiye düzenlenen suikast" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, bu kişilerin İhvan'a mensubiyetine ilişkin bilgi verilmedi.
İçişleri Bakanlığı dün "silahlı olduğunu ve güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini" iddia ettiği 8 kişinin öldürüldüğünü duyurmuştu.
Bakanlık açıklamasında ayrıca bu kişilerin devlet binaları ile kurumlarına karşı hazırlık içinde olduğunu ileri sürmüştü.