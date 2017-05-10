Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan), İçişleri Bakanlığı'nın "terörist" oldukları gerekçesiyle öldürüldüğünü açıkladığı kişilerin, "savunmasız gençler" olduğunu belirtti.

İhvan'dan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu olayla ilgili "tasfiyeler" ve "halktan 8 kişiye düzenlenen suikast" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, bu kişilerin İhvan'a mensubiyetine ilişkin bilgi verilmedi.

İçişleri Bakanlığı dün "silahlı olduğunu ve güvenlik güçleriyle çatışmaya girdiğini" iddia ettiği 8 kişinin öldürüldüğünü duyurmuştu.

Bakanlık açıklamasında ayrıca bu kişilerin devlet binaları ile kurumlarına karşı hazırlık içinde olduğunu ileri sürmüştü.