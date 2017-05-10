DAEŞ ile Mücadele Koalisyon Sözcüsü Albay Dorrian, YPG'ye yapılacak ağır silah yardımı kararına ilişkin açıklamada bulundu.
Albay Dorrian, açıklamasında "Suriyeli Kürtlere silah dağıtımına kısa sürede başlayabiliriz" diye konuştu.
ABD Başkanı Donald Trump, YPG'ye daha ağır silah verilmesini sağlayan planı onaylamıştı.
Pentagon'dan yapılan açıklamada da yardımın Rakka Operasyonu'nun başarısını garantilemek için gönderileceği belirtilmişti.
DAEŞ ile Mücadele Koalisyonu'ndan YPG açıklaması
10.05.2017 - 20:09 | Son Güncelleme: 10.05.2017 - 20:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
DAEŞ ile Mücadele Koalisyon Sözcüsü, silah dağıtımının çok kısa sürede gerçekleşebileceğini söyledi.
DAEŞ ile Mücadele Koalisyon Sözcüsü Albay Dorrian, YPG'ye yapılacak ağır silah yardımı kararına ilişkin açıklamada bulundu.
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