Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

DAEŞ ile Mücadele Koalisyon Sözcüsü Albay Dorrian, YPG'ye yapılacak ağır silah yardımı kararına ilişkin açıklamada bulundu.



Albay Dorrian, açıklamasında "Suriyeli Kürtlere silah dağıtımına kısa sürede başlayabiliriz" diye konuştu.



ABD Başkanı Donald Trump, YPG'ye daha ağır silah verilmesini sağlayan planı onaylamıştı.



Pentagon'dan yapılan açıklamada da yardımın Rakka Operasyonu'nun başarısını garantilemek için gönderileceği belirtilmişti.