Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Polonya'nın Krakow şehri yakınlarındaki Zalipie köyünde dekoratif çiçek desenleri ile kaplı yapılar ilgi çekiyor. Zalipie köyünde, yaklaşık 20 evin dış ve iç duvarları çiçek motifleri ile süslenmiş. 19. yüzyılın sonlarından günümüze kadar devam eden bu gelenek, çok sayıda turistin ilgisini çekiyor.