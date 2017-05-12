Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa'da, 7 Mayıs'ta yeni cumhurbaşkanı seçilen Emmanuel Macron'un geleneklere uyarak ilk yurt dışı ziyaretini Almanya'ya yapacağı açıklandı. Başbakan Angela Merkel sözcüsü Steffen Seibert, "Şansölye Merkel, Fransa'nın yeni cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u pazartesi öğleden sonra ağırlayacak olmaktan memnuniyet duymaktadır." açıklamasını yaptı.

Macron, kampanya sürecinde cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda ilk yurt dışı ziyaretini Almanya'ya yapabileceğini açıklamıştı. Bunun yanında Macron, birçok kez, seçilmesi durumunda Fransa dışına ilk seyahatinin, Fransa'nın yurt dışında operasyona katılan askerlerine yönelik olacağını da belirtmişti.

Macron, seçim kampanyası döneminde Berlin'e giderek 16 Mart'ta Merkel ile görüşmüştü. Merkel, Fransa cumhurbaşkanı seçiminden sonra yaptığı açıklamada, "Macron'un zaferinin çok sevindirici olduğunu" açıklamıştı.

Macron, pazar günü Elysee Sarayı'nda düzenlenecek törenle görevi François Hollande'dan devralacak.