Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB ve Ukrayna arasında, Ukrayna vatandaşlarının Schengen bölgesine seyahati için vize muafiyeti antlaşması imzalandı. İmza törenine katılan Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, antlaşmanın olumlu etkilerine vurgu yaparak, "Ukrayna Avrupa Birliği ailesine geri dönüyor. Ukrayna son kez Sovyet ve Rus imparatorluklarına veda ediyor" dedi.

Öte yandan Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani de antlaşmaya ilişkin, "Bu olumlu kararın ardından Ukrayna ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler kolaylaşacak. Avrupa Parlamentosu olarak Minsk anlaşmasının uygulanması için yapıcı çözümler üzerinde çalışmak istiyoruz" dedi.

Antlaşma kapsamında, biyometrik pasaport sahibi Ukrayna vatandaşları Avrupa Birliği ülkelerinde 90 gün kalabilecek. Ancak antlaşmanın kötüye kullanılması durumunda uygulama askıya alınacak.