Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Türkiye ve Almanya arasında İncirlik Üssü'ne ilişkin anlaşmazlığın iki ülke arasındaki bir sorun olduğunu ve NATO'nun faaliyetlerini etkilemediğini belirtti.Stoltenberg, katıldığı AB Savunma Bakanları Toplantısı öncesi gazetecilere açıklamalara bulundu. Gelecek hafta NATO müttefiklerinin devlet ve hükümet başkanlarının katılımıyla bir zirve yapılacağına dikkati çeken Stoltenberg, liderlerin gündeminde ABD'nin talep ettiği savunma harcamalarının artırılması ve terörle mücadele konularının olacağını söyledi.

Bir soru üzerinde ittifak içinde NATO'nun DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyona resmen katılıp katılmaması konusunun tartışıldığını ifade eden Stoltenberg, "Bir karar alınmış değil, tartışmalar sürüyor. Benim için önemli olan, NATO'nun koalisyona erken uyarı ve gözlem uçakları (AWACS) ve eğitimlerle destek sağlamayı sürdürmesidir." dedi.

"Çatışmalara girme talebi yok"

NATO'nun koalisyona katılmasının çatışmalara girmesi anlamına gelmediğini kaydeden Stoltenberg, "Bu konuda bir talep yok. NATO'nun Suriye ya da Irak'ta çatışmalara girmesini kimse istemiyor. Dolaysıyla NATO'nun çatışmaya girmesi konu dışı." diye konuştu. Tüm NATO müttefiklerinin zaten koalisyon üyesi olduğuna dikkat çeken Stoltenberg, tartışmalara devam edip karar verilmesi gerektiğini ifade etti.

"İstihbarat paylaşımında tüm müttefiklere güveniyorum"

ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ile istihbarat paylaştığı iddialarına ilişkin bir soru üzerine NATO Genel Sekreteri şöyle konuştu:

"NATO içinde istihbarat paylaşımı konusundaki iş birliğinden büyük memnuniyet duyuyorum. Tüm müttefiklere güveniyorum ve kesinlikle onların istihbarat paylaşımı ve bunları idare etmeyi iyi şekilde yapacaklarından eminim. Bunun böyle olduğunu çok uzun yıllardır görüyoruz."

"NATO faaliyetleri üzerinde herhangi bir etkisi olmadı"

Alman parlamenterlerin İncirlik Üssü'ne girmesine izin verilmemesine ilişkin soru üzerine Stoltenberg, "NATO faaliyetleri üzerinde herhangi bir etkisi olmadı. Anlaşmazlık, Türkiye ve Almanya arasındaki bir sorun." dedi. Yaklaşık bir sene önce benzer bir durum olduğunu ancak sonradan bunun çözüldüğünü hatırlatan Stoltenberg, "Bu kez de öyle olmasını umut ediyorum. İki ülke arasındaki bir konu bu." değerlendirmesini yaptı.