Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İran’da 12. Dönem Cumhurbaşkanları adayları arasında reformist olarak tanımlanan 3 kişi ve ülkenin başında bulunan din adamı Hasan Ruhani yarışıyor. İlk oylamada 4 aday, yüzde 50 oy çoğunluğunu almak için yarışacak. Adaylardan hiçbirinin yüzde 50 oranını geçememesi durumunda, önde gelen 2 aday arasında 26 Mayıs’ta 2’inci tur seçimleri gerçekleştirilecek. Haftalarca süren kampanyaların ve tartışmaların ardından Ruhani’nin en büyük rakibinin ise eski savcı ve din adamı İbrahim Reisi’nin olduğu belirtiliyor. İbrahim Reisi, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney’e yakın bir isim olarak biliniyor. Diğer iki aday ise Mustafa Mirselim ve Mustafa Haşimiteba. Anayasa Koruma Konseyi tarafından seçimlere katılması uygun bulunan adaylardan Tahran Belediye Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İbrahim Reisi’nin lehine, Cumhurbaşkanı Yardımcısı İshak Cihangiri ise Hasan Ruhani lehine adaylıktan çekilmişti.