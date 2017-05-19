Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gazze Şeridi'nin doğu ve güneyinde yoğunlaşan yürüyüşlere katılanlar, Filistin bayrakları taşıdı. Bazı göstericiler tepkilerini İsrail sınır hattında lastik yakarak ortaya koydu. Yürüyüşlerde sık sık abluka karşıtı ve açlık grevi yapan Filistinlileri destekleyen sloganlar atıldı. Görgü tanıkları, İsrail askerlerinin göstericileri dağıtmak için havaya ateş açtığını kaydetti.



Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketi'nin silahlı kanadı Seraya el-Kudüs'ün (Kudüs Seriyyeleri) de aralarında bulunduğu askeri gruplar, Filistinlilere cuma günü Batı Şeria, Gazze ve Kudüs'te İsrail askerleriyle temas noktalarına yürümeleri çağrısında bulunmuştu. İsrail hapishanelerindeki bin 500'den fazla Filistinli, "İsrail'in keyfi uygulamaları ve hak ihlallerine son verilerek, tutukluluk şartlarının iyileştirilmesi" için 17 Nisan'da açlık grevine başlamıştı.