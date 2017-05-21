Tahran'daki reformist gençler, Ruhani'nin, muhafazakar aday İbrahim Reisi karşısında kazandığı seçim zaferini sokak gösterileriyle kutladılar. Veli Asr Caddesi'nde yürüyüş düzenleyen reformist gençler, Ruhani'nin posterini taşırken muhalif lider Mir Hüseyin Musevi lehine sloganlar attı. Seçim sonuçlarının resmen açıklanmasının ardından geniş güvenlik tedbirleri aldığı gözlenen emniyet güçlerinin izinsiz gösteri düzenleyenlere müdahale etmediği görüldü. Reformist ve ılımlı muhafazakarların desteklediği Ruhani, cuma günü gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde oyların yüzde 57'sini alarak tekrar cumhurbaşkanı seçilmişti.
Ruhani'nin zaferi Tahran sokaklarını coşturdu
21.05.2017 - 01:41 | Son Güncelleme: 21.05.2017 - 01:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İran'ın başkenti Tahran'da, reformist gençler, Ruhani'nin muhafazakar aday İbrahim Reisi karşısında kazandığı seçim zaferini sokak gösterileriyle kutladı.
Etiketler : ruhani,tahran,
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