Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çetiner Çetin ANKARA

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmenin yankıları devam ediyor. Trump’ın terör örgütü DEAŞ hakkında Lavrov’la paylaştığı “Top Secret” niteliğindeki bilgilerin İsrail istihbarat örgütü MOSSAD’a ait olduğunun ortaya çıkmasının ardından İsrail, rahatsızlığını ABD’ye iletti. Trump kendisini, “Başkan sıfatımla kesinlikle hakkım olduğu üzere Rusya ile terörizm, DEAŞ ve uçuş güvenliğine ilişkin bilgileri paylaşmak istedim. Bunu insani gerekçelerle yaptım, ayrıca Rusya’nın DEAŞ ve terörizme karşı çabasını artırmasını istiyorum” sözleri ile savundu. Ancak diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, bu güvenceler İsrail’in endişelerini yatıştırmaya yetmedi. Kaynaklar, “muhbirleri açısından tehlikeli olabileceği için” İsrail’in ABD ile bilgi paylaşımına son verebileceğini söyledi. ABD’li diplomatik kaynaklara göre ise Trump, İsrail yönetimini yapacağı ziyarette yumuşatmaya çalışacak.