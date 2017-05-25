Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başsavcı Luisa Ortega, basına yaptığı açıklamada, ülkedeki protestolarda son 6 haftada 55 kişinin hayatını kaybettiğini, bunların yarısının çevik kuvvet ve askerler tarafından öldürüldüğünü öne sürdü. Protestolarda yaklaşık bin kişinin de yaralandığını aktaran Ortega, Venezuelalı yetkililerin çoğunun aksine, 20 yaşında bir protestocunun polisin attığı göz yaşartıcı bombanın isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiğini söyledi.

Hükümet yetkililerinin birçoğunun açıklamalarını yayımlayan Venezuela devlet televizyonu, Başsavcı Ortega'nın açıklamasını yayımlamadı.

CHAVEZ'İN ÇOCUKLUĞUNUN GEÇTİĞİ EV YAKILDI

Öte yandan muhalif milletvekili Pedro Luis Castillo, göstericilerin, ülkenin batısındaki Barinas kentinde Chavez'in çocukluk yıllarının geçtiği evi ateşe verdiğini söyledi. Göstericilerin kentte Ulusal Seçim Konseyinin bölge bürosu dahil olmak üzere hükümet binalarını da yaktığı belirtildi. Venezuela'da süren gösteriler sırasında haftasonunda başkent Caracas'ta hükümet destekçisi 21 yaşındaki bir genç üzerine benzin dökülerek yakılmıştı.

RUSYA'DAN VENEZUELA'YA GIDA DESTEĞİ

Venezuela Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Devlet Başkanı Maduro ile yaptığı telefon görüşmesinde, gıda krizindeki Venezuela'ya her ay binlerce ton buğday gönderme vaadinde bulunduğu belirtildi. Ciddi bir gıda krizi yaşayan ülkede en zor bulunan gıda maddelerinden biri de un. Özel marketlerde çok zor bulunan un için Venezuelalılar ya kara borsacılara başvuruyor, ya da devlete ait marketlerde saatlerce sıra bekliyor.

"DAHA FAZLA ŞİDDET Mİ İSTİYORSUNUZ?"

Daha önce Caracas'ta gövde gösterisi yaparak on binlerce destekçisine hitap eden Maduro, "Sizler daha fazla şiddet mi istiyorsunuz?" diye soran başkan Maduro şöyle devam etti: "Onlar şiddete çağrı yaparken ben kurucu meclise çağrı yapıyorum. Onlar şiddet yanlısı grupları harekete geçirirken ben halkı egemenliğini kullanmaya, barışın ve birliğin kurucu meclisini seçmek için oy vermeye çağırıyorum." demiş ve "Cumhuriyete ve halka karşı silahlanmış grupların" aranmaya başlanması için emir vermişti.

"HALKA VE ZAFERE GÜVENİYORUM"

Sağ partilerin oluşturduğu muhalefet koalisyonu Demokratik Birlik Masası'nın (MUD) liderlerine "Henry Ramos Allup ve Julio Borges, korkuyor musunuz?" diyerek meydan okuyan Maduro "Kurucu meclise muhalefetin katılıp katılmayacağına halk karar verecek. Ben halka ve zafere güveniyorum" şeklinde konuştu.

ULUSAL SEÇİM KONSEYİ DAĞITILDI

Maduro, kurucu meclisi işaret ederek dün Ulusal Seçim Konseyi'ni (CNE) de dağıttı. Yeni kurucu meclis ile çoğu sağ muhalefet üyelerinden oluşan ulusal meclisin önünün kesilmesi amaçlanıyor.

Maduro'ya göre yeni meclisin oluşturulması ile muhaliflerin ülkeyi tehdit etmesi engelleneceği için ülkedeki siyasi kriz son bulacak. Maduro yeni bir kurucu meclis ve anayasa kararını, anayasanın 'devleti dönüştürmek' amacıyla kurucu meclis toplayabileceğini söyleyen 347. maddesine dayanarak almıştı.

MART AYINDAN BU YANA SÜREN GÖSTERİLERDE YÜZLERCE KİŞİ YARALANDI

Son ölüm vakasıyla ülkede ikinci ayını bitirmek üzere olan protesto gösterilerinde hayatlarını kaybedenlerin sayısı 55'e yükseldi. Venezuela'da mart sonundan bu yana devam eden hükümet karşıtı protestolarda yüzlerce kişi yaralanırken yüzlerce kişi de gözaltına alındı.

Yerel kaynaklar hükümet karşıtları ile güvenlik güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığını belirtirken cinayetlerin ve yağmalamaların yaşandığını ifade ediyor.

"MEŞRU HÜKÜMETİ YIKMA ÇABASI"

Venezuela Bolivar Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçisi Jose Gregorio Bracho Reyes ise dün basın mensuplarına gönderdiği mektup aracılığıyla muhalefetin Ulusal Meclis'te çoğunluk elde ettiği günden itibaren Maduro'nun meşru ve anayasal hükümetini devirmeya çalıştığını söylemişti.

Venezuela ve Bolivarcı Devrim'e karşı bir savaş ilan edildiğini vurgulayan Reyes, bu savaşın ekonomik, finansal, medyatik, diplomatik ve psikolojik olarak pek çok cepheden yürütüldüğüne dikkat çekti.

VENEZUELALILAR KOLOMBİYA'YA SIĞINIYOR

Yanı sıra Türkiye'ye sürpriz bir ziyaret gerçekleştiren Kolombiya Cumhurbaşkanlığı Temsilcisi Juan Carlos Restrepo, Venezuela'daki kriz nedeniyle halkın ülkesine sığındığını ifade etti.

Türkiye'nin 7 yıl boyunca gelen sığınmacıları ne şekilde karşıladığını, nasıl hizmet verdiğini inceleyerek Venezuelalı sığınmacılara yardım etmek istediklerini belirten Restrepo, şöyle konuştu: "Venezuela'da yaşanan siyasi istikrarsızlık ve şiddet olaylarından dolayı toplu bir göç hareketi bekliyoruz. Bizim Venezuela'da yaşayan, daha önceki yıllarda oraya gitmiş vatandaşlarımız da var. Kolombiya devleti olarak hazırlıklarımızı tamamlayıp bu göç hareketini yönetmek için bu konuda daha tecrübeli olan Türkiye'den yararlanmak istiyoruz.''

MUHALEFET PROTESTOLARINI SÜRDÜRÜYOR

Venezuela'da gıda kıtlığı, yüksek enflasyon ve artan suç oranlarından kaynaklanan toplumsal hoşnutsuzluk, Nicolas Maduro liderliğindeki hükümetin kontrol ettiği Yüksek Mahkemenin, 31 Mart'ta Kongrenin yetkilerini elinden aldığını açıklamasıyla sokak protestolarına dönüşmüştü. Muhalefet, bu kararın ülkeyi diktatörlüğe giden ve dönüşü olmayan yola soktuğunu savunmuş, başkent Caracas'ta hükümet karşıtları sokaklara dökülmüştü. Tepkilerin ardından mahkeme, 1 Nisan'da kararını geri çektiğini açıklamıştı. Buna rağmen muhalefet, erken seçim talebiyle protestolarını sürdürüyor.