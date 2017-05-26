Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD, Almanya, İngiltere, Japonya, Fransa, Kanada ve İtalya'dan oluşan endüstrileşmiş 7 ülke ve Avrupa Birliği (AB) liderlerinin katılımıyla bugün Taormina'da başlayacak zirve için devlet ve hükümet başkanları gelmeye başladı. Başkent Roma'da iki gün önce hem İtalyan devlet erkanıyla bir araya gelen hem de komşu şehir devleti Vatikan'da Papa Franciscus'u ziyaret eden ABD Başkanı Trump, NATO Zirvesi için gittiği Brüksel'den dün akşam ayrılarak G7 zirvesinin yapılacağı Sicilya Adası'na ulaştı.

Air Force One uçağıyla Sigonella Hava Üssü'ne gelen Donald Trump, eşi Melania Trump ile başkanlık helikopterine binerek Taormina'ya geçti.

Bu arada, zirve dolayısıyla bütün dikkatler sakin bir tatil beldesi olan Taormina'ya yöneldi. Beldede alınan geniş güvenlik önlemleri çerçevesinde her köşe başında emniyet mensupları bulunuyor, ayrıca denizden de İtalyan donanması unsurları sürekli devriye geziyor. Yoğun askeri ve polis helikopteri trafiğiyle de bölgede tam anlamıyla kuş uçurtulmuyor.