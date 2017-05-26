Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya’nın Taormina Adası’ndaki Taormina’da başlayacak G7 Zirvesi’ne ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, Japonya Başbakanı Shinzo Abe, İngiltere Başbakanı Theresa May katılacak. Zirvede Avrupa Birliği’ni, Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker temsil edecek. Açılış töreninin ardından liderler G7aile fotoğrafı çektirecek.

Zirvenin ilk gününde liderler dış politika, uluslararası güvenlik, ekonomi ve sürdürülebilir kalkınma konularını ele alacak. Liderler akşam Timeo Oteli’nde İtalyan Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella ile yemek yiyecek.

Zirve için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Zirvenin yapılacağı Taormina’da yaklaşık on bin askeri kuvvet görev yapacak