Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trump, ABD'nin, 2015'te anlaşmaya varılan ve geçen yıl yürürlüğe giren Paris İklim Antlaşması'ndan çıkması gerektiğini savundu. Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, "Gelecek hafta Paris Antlaşması'na ilişkin son kararımı vereceğim." açıklamasında bulundu.

İlk etapta NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı vesilesiyle Belçika'nın başkenti Brüksel'e gelen Trump'ın, AB Komisyonu Başkanı Jean-Clade Juncker ve AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ile görüşmesinde iklim değişikliği konusu gündeme geldi. Görüşmenin ardından basın mensuplarına konuşan Tusk, "İklim değişikliği ve serbest ticaret konularında anlaşmaya varılamadı." dedi.

İtalya'da sanayileşmiş 7 ülkenin liderini bir araya getiren G7 Zirvesi'nde de iklim değişikliği, anlaşma sağlanamayan konuların başında geldi.

"Paris İklim Antlaşması tartışması halen havada asılı duruyor"

Zirve ardından açıklama yapan İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni, ABD Başkanı Donald Trump ve diğer liderlerin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda fikir birliğine varamadığını belirterek, "Paris İklim Antlaşması tartışması halen havada asılı duruyor." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de "İklim konusundaki tartışma çok zorlu oldu, hatta çok yetersiz kaldı" diyerek, zirveye katılan 6 ülkenin ve Avrupa Birliği'nin iklim değişikliği konusunda varılan ve tarihi olarak değerlendirilen Paris Antlaşması'na bağlı kalacaklarını açıkladı.

İklim değişikliğine G7 sonuç bildirgesinde bir bölüm ayrıldı. Sonuç bildirgesinde, "Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İngiltere ve AB Konseyi ile AB Komisyonu liderleri Paris Antlaşması'nı hızlıca uygulamaya koyma konusunda kararlığını ortaya koyuyor." denildi. Öte yandan bildirgeye, "ABD iklim değişikliği ve Paris Antlaşması konusunda politikalarını gözden geçirmekte olduğu için diğer ülkeler tarafından varılan görüş birliğine katılamadı." ifadesi konuldu.

İklim değişikliği nedir?

Avrupa Çevre Ajansı'na göre, küresel ısınma olarak da adlandırılan iklim değişikliği, dünya yüzeyinin ortalama sıcaklığındaki artış olarak tanımlanıyor. İklim değişikliğinin temel nedeni ise insanlar olarak görülüyor. İnsanların fosil yakıt kullanımı havaya karbondioksit ve sera gazı yayıyor, bu da küresel ısınmayı tetikliyor.

Son 100 yılda 1,5 derece artan yeryüzü ısısının gelecek yüzyılda 0,5 ile 8,6 arasında artacağı tahmin ediliyor. Ancak, yeryüzü ısısında çok az miktarda oluşan değişikliğin bile iklim üzerinde ve hava koşullarında çok büyük ve tehlikeli değişimlere neden olabileceği kaydediliyor.

İklim değişikliğinin etkisi geniş alanlara yayılıyor. Bunların arasında ekosistemler, tarım, ormanlar, denizler, su kaynakları ve insan sağlığı bulunuyor.

Bilimsel verilerin dünyanın ortalama sıcaklığının 19. yüzyıldan itibaren 1,5 derece kadar arttığını gösterse de iklim değişikliği hususuna birçok çevre tarafından gereken önemin verilmediği görülüyor.