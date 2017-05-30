Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Suriye’de Rakka operasyonu öncesi DEAŞ’la masaya oturan ABD’nin amacı ortaya çıkıyor. Mossad’a yakın Debka’nın iddiasına göre, örgütün merkezini çatışmadan kurtarmayı planlayan Pentagon, zaman kazanarak Irak-Suriye sınırına iki koldan operasyon düzenlemek ve Tahran’dan Akdeniz’e uzanan yolu korumak istiyor.

ABD’nin terör örgütü DEAŞ’la belki de Suriye savaşının en başından beri iletişim halinde olduğunu gösteren ‘Rakka anlaşmasının’ arkasındaki gerçekle ilgili detaylar ortaya çıkmaya başladı. İsrail istihbaratı Mossad’a yakın haber sitesi Debka’nın iddiasına göre bu anlaşmanın Pentagon için birinci motivasyonu zaman. Çünkü ABD Rakka’yı savaşmadan ele geçirip zaman kazanarak, Suriye–Irak sınırının kuzeyinde ilerleme sağlayan İran destekli milis gücü Haşdi Şabi’nin bir an önce önünü kesmek istiyor. DEAŞ da eleman kaybetmeden güneydeki El Mayadin veya Elbukemal’e giderek, en önemli ekonomik kaynağı olan petrollerini korumaya almaya sıcak bakıyor. Pentagon’un hemen Irak sınırını hedeflemesinin nedeninin İran’ın Akdeniz’e ulaşacak ikmal yolu olduğu tahmin ediliyor.

GÜNEYDEN VE KUZEYDEN HAREKÂT

Bir süredir Suriye’nin güneyinde ABD askerlerinin koruyuculuğunda Ürdün destekli Özgür Suriye Ordusu’na bağlı Megavir El Tavra grubu, terör örgütü DEAŞ’ı Elbukemal’den temizlemek adına gerçekleştirilecek harekât için düğmeye basmıştı. Bölgeye Norveçli ve İngiliz özel kuvvetler ile birlikte ABD bayraklı araçlar da sevk edilmişti. Debka’ya göre, El Tavra’nın bölgede yığınak yapmasına destek olan ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, Rakka’yı ele geçirerek başlatılacak eş zamanlı operasyon için fırsat kolluyor. Tüm bu hareketliliğin hedefinin ise İran’ın bölgede beslediği milislerine silah sağladığı Akdeniz’e açılan ikmal yolunun engellemesi olduğu düşünülüyor. Söz konusu stratejik hat, Tahran’ın Ortadoğu’da kalıcı bir hâkimiyet kurması için kritik önemde bulunuyor.

TAHRAN DURDURMAK İÇİN SİNCAR’A GİRDİ

İran’ın Tahran’dan Akdeniz’e uzanan Ortadoğu’yu dizayn edeceği yolun kilit noktasını Irak’ın kuzeyinde DEAŞ işgalindeki 2 şehir oluşturuyor; Telafer ve Sincar. Bağdat’a bağlı İran destekli Haşdi Şabi milislerinin kısa süre önce Sincar’da başlattıkları harekatın sebebinin de bu olduğu düşünülüyor. Milisler Sincar’dan sonra ikinci kritik nokta olan Telafer’i de almak istediklerini gizlemiyor. Rudaw’a konuşan Haşdi Şabi komutanlarından Muhammed Besri, söz konusu operasyon hakkında “Güçlerimiz kurtarılacak bölgelerde kalacak. Bugün Sincar, yarın Telafer daha sonra neresi olması gerekiyorsa” dedi. AP’ye demeç veren milislerin sözcüsü Kerim Nuri ise dün Irak sınırına dayandıklarını bildirerek Sincar’a ulaşan yolda önemli duraklardan olan Beac’ı ele geçirdiklerini duyurdu. ABD’nin ikmal hattını engelleyeceğini anlayan İran, Suriye’de de planı bozmak için hareket geçmiş durumda. Hizbullah ve rejim milisleri, kısa süre önce Suveyda’dan Ürdün destekli muhaliflerin ilerleyişini durdurmak için operasyon başlatmıştı.

PLANI RUSYA MI SIZDIRDI?

Suriye’de terör örgütü DEAŞ ile ABD arasındaki Rakka müzakereleri iddiası hakkında konuşan uluslararası koalisyonun bölgede desteklediği Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Sözcüsü Telal Sillo, görüşme bilgilerinin Moskova tarafından sızdırıldığını ima etti. Terör örgütünü Rakka’dan temizlemek için düzenlenecek harekat için ilk teklifin Rusya’dan geldiğini vurgulayan Tillo, “Biz tercihimizi ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon’dan yana kullandık. Operasyon sürüyor. DEAŞ’la anlaşma haberleri SDG’yi yanlış lanse etmeye yönelik bir propaganda” dedi.

PYD ZAYIFLAYABİLİR

Öte yandan, Debka haber sitesi Washington’ın bölgeyi savaşmadan ele geçirmesi durumunda PYD’den vazgeçebileceğini bildirdi. Sitenin DEAŞ ile SDG arasında 10 gündür süren Rakka pazarlık hakkında haberinde, ABD Başkanı Trump’ın bu sayede Türkiye’yi Rusya’nın elinden çekip alabileceği belirtildi.

IRAK- SURİYE SINIRI NEDEN ÖNEMLİ?

Çatışmaların başladığı ilk günden itibaren Suriye’de savaşın tarafı olan İran, Tahran’dan Akdeniz’e ulaşan bir ikmal yolu oluşturmak istiyor. İlk tasarladığı hat ülkenin kuzeyindeki ABD askerleri nedeniyle kesintiye uğrayan İran, yeni istikameti için Irak’ın kuzeyindeki Sincar’dan geçen ve Amman-Şam-Bağdat otoyolu hattında ilerleyen bir güzergaha odaklanmış durumda. Tahran yönetimi, yeni ikmal hattı için Suriye’nin güneyindeki DEAŞ’ın kontrolündeki çöl bölgesini ele geçirerek Şii koridoru oluşturmayı hedefliyor.