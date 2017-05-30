Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Frankfurt merkezli Sentix, mayıs ayı Euro Bölgesi Dağılma Endeksi (EBI) anketinin sonuçlarını yayımladı.

Bu ay 11,4’e gerileyen Euro Bölgesi dağılma endeksi, Ekim 2015’ten bu yana görülen en düşük seviyeyi gördü. Endeksteki 11,4’lük değer, ankete katılan yatırımcıların yüzde 11,4’ünün Euro Bölgesinin 12 ay içerisinde dağılmasının mümkün olabileceğini düşündüğü anlamına geliyor.

Yunanistan önemli bir risk unsuru Fransa'daki seçimlerden Avrupa Birliği ile daha yakın iş birliğine yönelik olumlu işaretler veren Emanuel Macron’un zaferle ayrılması, yatırımcıların Euro Bölgesinin dağılmasına yönelik algısında olumlu etki yaptı.

Yatırımcılar ülkedeki siyasi belirsizlik nedeniyle Fransa’yı uzun bir süre önemli bir çıkış adayı olarak görmüştü.

Ankete göre, Fransa ve İtalya’nın Eurodan çıkma riski, Euro krizi bulaşma riski endeksindeki keskin bir düşüş ile önemli ölçüde azaldı ancak yalnızca Yunanistan, yatırımcılar açısından Euro için önemli bir risk unsuru olmaya devam etti.

Söz konusu endeks, 2012 yılının haziran ayından bu yana aylık bazda yayımlanıyor. Endekse ilişkin en yüksek değer yüzde 73’le 2012 Temmuz’da, en düşük değer ise yüzde 7,6 ile 2014 Temmuz’da kaydedildi.

Bireysel ve kurumsal 946 yatırımcının katıldığı bu ayki anket ise 25-27 Mayıs’ta gerçekleştirildi.