Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Panama hükümeti, ülkenin eski diktatörü Manuel Noriega'nın 83 yaşında salı günü öldüğünü duyurdu. Geçen mart ayında beyin tümörü nedeniyle ameliyat edilen Noriega, o zamandan beri hastanede tedavi altındaydı.



Noriega'nın ölüm haberini Panama Devlet Başkanı Carlos Varela, Twitter hesabından duyurdu.





Varela, Twitter hesabından Noriega'nın ölümüyle "Panama tarihinde bir dönemin kapandığını" yazdı.

Manuel Noriega, 1983 - 1989 yılları arasında Panama'yı demir yumrukla yönetmiş, 1989 yılında ABD'nin "Just Cause" adlı askeri müdahalesi ile devlet başkanlığından devrilmişti.

Noriega, Washington'la müttefik ve aynı zamanda CIA'in bilgi kaynağı olmasına rağmen Kolombiya bağlantılı Medellin karteli ile bağlantıları yüzünden askeri müdahale ile devrildikten sonra ABD'ye getirildi.





Uyuşturucu kaçakçılığından yargılanarak ABD'de 20 yıl hapis yatan Noriega, Fransa'da da kara para aklamak suçundan da 2 yıl cezaevinde kaldı. Fransa, Noriega'yı 2011 yılında Panama'ya iade etti.

Panama'da da yargılanarak hapis cezası alan Noriega, geçen ocak ayına kadar cezaevindeydi.

Noriega, sağlık sorunları nedeniyle daha sonra ev hapsine alınmıştı.



